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Глава ЕК раскрыла, что десятый пакет санкций против РФ предполагает торговые ограничения на 11 млрд евро

Елизавета Потейчук
12:55 15.02.2023
Вместе с тем ЕК предлагает ввести санкции в отношении десятков электронных компонентов, задействованных в военных системах России.
Глава ЕК раскрыла, что десятый пакет санкций против РФ предполагает торговые ограничения на 11 млрд евро
© Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, Globallookpress
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Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен раскрыла, что десятый пакет санкций против России, который Евросоюз планирует ввести до 24 февраля, предполагает торговые ограничения на сумму в 11 миллиардов евро.

«Мы предлагаем десятый пакет мер. С новыми торговыми запретами и контролем за экспортом технологий в Россию. Этот пакет стоит в общей сложности 11 миллиардов евро», - приводит сайт ЕК слова фон дер Ляйен с пленарного заседания Европарламента в Страсбурге.

По ее словам, ЕК также предлагает ввести ограничительные меры против десятков электронных компонентов, которые задействованы в военных системах России. Речь идет, в частности, о дронах, ракетах и вертолетах.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что в новом пакете санкций Евросоюза можно ожидать ограничений в отношении нескольких российских банков, включая Тинькофф банк, Альфа-банк и Росбанк, а также Фонда национального благосостояния.

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