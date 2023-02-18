Сброшенная в окоп боевиков граната взорвала боекомплект

Российские военнослужащие подвесили гранату к квадрокоптеру и отправили его к позициям националистов.

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Российские военнослужащие взорвали боекомплект в окопе украинских боевиков, сбросив гранату с квадрокоптера. Сделать это удалось со второго раза.

Как рассказали военнослужащие, чека с гранаты выдергивается в последний момент, и только тогда коптер отправляется к вражеским позициям. На кадрах видно, что через пару минут после этого он зависает над ними и производит сброс прямо в окоп националистов.

Затем дрон возвращается, чтобы произвести повторный сброс. Во второй раз в окопе что-то воспламеняется.

Ранее российские «Грады» ударили по замаскированным позициям украинских боевиков. Расчеты беспилотников вычислили местоположение врага и передали информацию на командный пункт артиллерии, благодаря чему противник был уничтожен.