Армия В МО РФ заявили о нарушении снабжения топливом группировок боевиков в результате ракетного удара Минобороны России подчеркнуло, что цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда Читайте нас на: Вооруженные силы России 16 февраля нанесли сосредоточенный ракетный удар высокоточным оружием по предприятиям, которые снабжали топливом украинские войска. Цели ударов были достигнуты - все назначенные объекты поражены. Как сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, в ходе удара применяли ракеты большой дальности как морского, так и наземного базирования. В результате было нарушено снабжение противника топливом. Также сокращены возможности Украины по производству взрывчатки, пороха и твердого ракетного топлива. Ранее ВС РФ уничтожили вражеское хранилище горюче-смазочных материалов. Оно располагалось в районе города Полтава. Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика