В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Al Mayadeen: решение Путина о начале СВО сорвало планы США по развалу России

Елизавета Потейчук
14:19 18.02.2023
Российскому президенту удалось вывести страну на мировой уровень.
Al Mayadeen: решение Путина о начале СВО сорвало планы США по развалу России
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
Читайте нас на:

Обозреватель издания Al Mayadeen Ахмед Муса Хомани выразил мнение, что президент России Владимир Путин нанес по США упреждающий удар, чтобы спасти свое государство путем решения начать спецоперацию на Украине. Журналист отметил, что план Вашингтона заключался в том, чтобы ослабить Россию и «обнести забором».

«Владимир Путин, который стал свидетелем распада восточноевропейских, а затем и выхода ряда государств из состава СССР, быстро разгадал американский план, согласно которому США, при содействии украинской армии, могли бы поставить под угрозу существование России. Поэтому он сделал то, чего не ожидали лица, принимающие решения в Соединенных Штатах: совершил упреждающий удар, начав спецоперацию на Украине», - говорится в статье.

Российскому лидеру, добавил обозреватель, удалось вывести страну на мировую арену.

Ранее журналист из США Наполитано назвал Путина сдерживающим фактором начала третьей мировой войны. По его словам, единственный сдерживающий фактор - это политическая сдержанность и терпение главы государства.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:26 Армия
Видео
МО РФ: под Угледаром уничтожен склад боеприпасов украинских боевиков
13:55 Армия
Видео
Спасенный в Атлантике француз назвал российских моряков настоящими друзьями
12:43 В стране и мире
У здания генконсульства Сиднея прошел митинг в поддержку России
09:13 Армия
Видео
Опубликованы кадры превращения обычного коптера в боевой в зоне СВО
09:09 В стране и мире
Сведение с орбиты корабля «Прогресса МС-21» отложено
Популярное
Видео
«Шапку вы носите как Соловей-разбойник»: Путин пошутил над характером Миллера
Видео
Опубликованы кадры первого за 29 лет неудачного пуска японской ракеты
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Видео
Драка футболистов «Шинника» и «Миная» попала на видео
В Роскосмосе показали спутниковые снимки разрушенной Турции
Супруга Костомарова рассказала, что пневмония мужа началась с обычного кашля
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.