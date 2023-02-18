Al Mayadeen: решение Путина о начале СВО сорвало планы США по развалу России

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Обозреватель издания Al Mayadeen Ахмед Муса Хомани выразил мнение, что президент России Владимир Путин нанес по США упреждающий удар, чтобы спасти свое государство путем решения начать спецоперацию на Украине. Журналист отметил, что план Вашингтона заключался в том, чтобы ослабить Россию и «обнести забором».

«Владимир Путин, который стал свидетелем распада восточноевропейских, а затем и выхода ряда государств из состава СССР, быстро разгадал американский план, согласно которому США, при содействии украинской армии, могли бы поставить под угрозу существование России. Поэтому он сделал то, чего не ожидали лица, принимающие решения в Соединенных Штатах: совершил упреждающий удар, начав спецоперацию на Украине», - говорится в статье.

Российскому лидеру, добавил обозреватель, удалось вывести страну на мировую арену.

Ранее журналист из США Наполитано назвал Путина сдерживающим фактором начала третьей мировой войны. По его словам, единственный сдерживающий фактор - это политическая сдержанность и терпение главы государства.