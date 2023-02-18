Спасенный в Атлантике француз назвал российских моряков настоящими друзьями

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Путешественник из Франции Лука Монтей, спасенный российскими моряками после крушения его яхты, выразил благодарность экипажу среднего морского танкера (СМТ) «Кама». Он также отметил, что считает каждого члена экипажа своим другом.

«Мне удалось связаться с родителями, которые получили спутниковый сигнал сразу после того, как я поднялся на судно. А власти связались со мной через пару дней. Я не просто испытываю безграничное чувство благодарности к капитану Виктору Александровичу, который спас мне жизнь, и к вашему экипажу, который был по-настоящему добр, дружелюбен и любопытен ко мне. Я их считаю своими настоящими друзьями. Я хотел бы остаться и поработать с ними до конца плавания, но если не получится, то я буду ждать их в Мурманске. Даю слово», - сказал Монтей.

Кроме того, когда Лука покидал судно, российские моряки подарили ему на память флотскую шапку и тельняшку. Француз окажется дома уже через несколько дней.

Напомним, танкер «Кама» Северного флота доставил в ЮАР француза Луку Монтея, который был спасен российскими моряками в Атлантике. В конце января отряд кораблей СФ во главе с фрегатом «Адмиралом Горшковым» спас гражданина Франции в Атлантике. Как уточнили в МО РФ, во время шторма на яхте Луки Монтея вышел из строя руль, в судно начала поступать вода. Попытка устранить неисправности оказалась неудачной, и француз подал сигнал бедствия.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.