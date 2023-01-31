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Отряд кораблей СФ во главе с «Адмиралом Горшковым» спас гражданина Франции в Атлантике

15:05 31.01.2023
Как уточнили в МО РФ, человек был спасен экипажем среднего танкера «Кама».
Отряд кораблей СФ во главе с «Адмиралом Горшковым» спас гражданина Франции в Атлантике
© Фото: Минобороны России
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В Минобороны России заявили о спасении гражданина Франции отрядом боевых кораблей Северного флота.

Аварийный сигнал с терпящей бедствие яхты был принят экипажем среднего танкера «Кама» из состава кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков». Танкер отклонился от маршрута движения и направился в район аварии, чтобы оказать помощь. 

«На яхту была высажена досмотровая группа, которая подняла на борт российского танкера одного человека с личными вещами и его собаку. Спасенным оказался гражданин Франции Лукас Монтеу, совершавший одиночное плавание в Атлантике», - говорится в сообщении. 

Как уточнили в МО РФ, во время шторма на яхте вышел из строя руль, в нее начала поступать вода. Попытка устранить неисправности оказалась неудачной, и Лукас Монтеу подал сигнал бедствия. 

Приняв спасенного на «Каму», российские военнослужащие оказали ему медицинскую помощь. По просьбе Монтеу он будет доставлен в ближайший порт. 

Главком ВМФ России Николай Евменов поблагодарил походный штаб отряда боевых кораблей Северного флота и экипаж танкера за профессиональные действия при оказании помощи яхте, терпящей бедствие в открытом океане. 

Ранее «Звезда» показала, как работает маскировка и навигация на фрегате «Адмирал Горшков».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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