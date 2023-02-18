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Опубликованы кадры спасения француза отрядом боевых кораблей Северного флота

13:10 18.02.2023
Лука Монтей от всей души поблагодарил российских моряков за помощь и радушие, оказанные ему на борту танкера.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Средний морской танкер (СМТ) «Кама» Северного флота доставил в ЮАР француза Луку Монтея, который был спасен российскими моряками в Атлантике. На борту танкера «Кама» спасенному путешественнику была оказана первая медицинская помощь, и во время перехода в ЮАР он был обеспечен всем необходимым.

«Каждый член экипажа относился ко мне и моей собаке более, чем дружелюбно. Нас приняли, как послов. Я ем четыре раза в день вкусную, свежую, домашнюю еду в очень хорошей компании. На самом деле, я чувствую себя как дома во всех смыслах. Даже на землю сходить не хочется. Спасибо. Спасибо большое», - говорит Монтей.

Покидая в Кейптауне судно вспомогательного флота ВМФ России, Лука Монтей от всей души поблагодарил российских моряков за помощь и радушие, оказанные ему на борту танкера. Российские моряки подарили ему на память флотскую шапку и тельняшку. Уже через несколько дней Люка вернется домой. Также благодарность руководству Министерства обороны России и экипажу танкера выразили родители путешественника.

Напомним, в конце января отряд кораблей СФ во главе с фрегатом «Адмиралом Горшковым» спас гражданина Франции в Атлантике. Как уточнили в МО РФ, во время шторма на яхте француза вышел из строя руль, в нее начала поступать вода. Попытка устранить неисправности оказалась неудачной, и Лука Монтей подал сигнал бедствия.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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