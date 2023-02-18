По мнению организатора акции, люди знают, что только Россия может противостоять «западной империи лжи». Участие в митинге приняли не только традиционно поддерживающие РФ сербы, но и граждане США, Германии, Испании.

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У здания генерального консульства Сиднея на улице Фуллертон-стрит состоялся митинг сторонников России и президента Владимира Путина. Австралийцы собрались, чтобы выразить свою солидарность с действиями РФ, заявил в интервью ТАСС организатор митинга Семен Бойков.

Для обеспечения безопасности сотен людей была перекрыта улица Фуллертон-стрит. Ее охраняли сотрудники полиции. Участники акции призывали на русском и английском языках «прекратить войну с Россией».

«Сегодня Россия - это единственная страна, сумевшая бросить вызов тем, кто видит мир однополярным, и способная противостоять им. Все больше людей в западных государствах, таких как Австралия, да и по всему миру видят в ней союзника в борьбе с общим врагом, понимают, что только Россия сегодня может быть гарантом подлинной свободы, они обращаются к русским за помощью и поддерживают нас», - отметил Семен Бойков.

По словам одного из австралийских полицейских, в последнее время митинги в поддержку РФ набирают популярность среди местных жителей. Принять участие в акции решили не только русские и сербы, традиционно выражающие поддержку РФ, но и американцы, немцы и испанцы. Как сказал Бойков, они знают, что «никто, кроме России, не может противостоять западной империи лжи».

«Поэтому не удивляйтесь, когда российские флаги поднимутся по всему миру, ведь слово "свобода" уже для очень многих людей ассоциируется со словом "Россия"», - пришел к выводам Бойцов.

Про борьбу России за свободу также сказал кандидат кандидат в депутаты парламента штата Новый Южный Уэльс Рикардо Боси. Он выступил на акции со своей речью.

Ранее митинг в поддержку жителей Донбасса прошел во Франции. Акцию провели около завода Nexter, продукция которого отправляется Киеву и «используется для убийства мирных жителей».