В качестве площадки проведения был выбран завод Nexter, который производит гаубицы Caesar, отправляемые Францией на Украину.

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На юго-западе Франции жители организовали акцию в поддержку населения Донбасса и против поставок вооружения Украине. Митинг прошел около завода Nexter, который в том числе производит гаубицы Caesar, поставляемые Парижем Киеву, сообщила РИА Новости организатор мероприятия, основатель движения SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ.

По словам Новиковой-Бернэ, акция Stop Killing Donbass была согласована с префектурой города и прошла благополучно. В ней участвовали около 40 человек. В том числе, присоединились члены местной правозащитной организации Association Réaction Pyrénées, которые выступили за отмену антироссийских санкций и прекращение поставок оружия Киеву.

«К нам пришли самые обычные люди, большинство из них французы. Им не нравится то, что происходит, что Франция отправляет на Украину столько оружия», — сообщила Новикова-Бернэ.

Организатор акции также отметила, что руководители завода Nexter отдали распоряжение снять вывеску с названием компании во избежание ее фигурации на фото- и видеоматериалах.

В ассоциации также хотят отправить обращения к персоналу и других заводов Nexter, «чтобы они понимали, что продукция, которую они производят, используется для убийства мирных жителей», а затем пригласить их стать участниками будущих акций.

Подобные акции, которые организовали ассоциация SOS Donbass и движение Stop Killing Donbass прошли в Милане и в испанском городе Олот. В Испании в митинге также приняла участие немецкой ассоциация «Дети войны», показав фотографии детей, которые были убиты украинскими националистами на Донбассе с 2014. Митинги планируется проводить и у других заводов Nexter по всей Франции.

Ранее экс-госсекретарь Франции осудил оказываемую странами Запада поддержку Украине. По его словам, такие действия только затягивают конфликт. Он также отметил, что что среди всех стран Европы влиянию США сопротивляется только Германия. Любое отличное от «поддержки Украины» мнение в Европе воспринимается как предательство.