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В Минцифры рассказали о беспрецедентных кибератах на портал Госуслуги

Роман Захаров
00:31 27.02.2022
В ведомстве заявили, что данные пользователей портала находятся под надежной защитой.
В Минцифры рассказали о беспрецедентных кибератах на портал Госуслуги
© Фото: Портал Госуслуг РФ, Facebook
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Портал Госуслуг столкнулся с беспрецедентными по масштабу кибератаками. Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ.

«Минцифры сталкивается с беспрецедентным масштабом кибератак. На 26 февраля зафиксировано более 50 DDoS-атак мощностью более 1 Тбайт, а также ряд профессиональных целевых атак на портал Госуслуг. Все атаки успешно отражают специалисты центра безопасности», - приводит ТАСС сообщение Минцифры.

В ведомстве при этом подчеркнули, что данные пользователей портала находятся под надежной защитой, а специалисты службы безопасности и управления инфраструктурой несут дежурство в круглосуточном режиме.

Госулсуги сталкиваются с атакой хакеров не впервые. Так, например, мощному «нападению» портал подвергся в ноябре прошлого года. Отдельным объектом атаки тогда являлся экспериментальный чат-бот робот Макс, не имеющий доступа к личным данным пользователей и разработанный исключительно для консультаций.

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