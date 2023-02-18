Северная Корея выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Данных о самой ракете, высоте ее полета и скорости, с которой она летела, еще нет.

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Пхеньян запустил баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи. О дальности, высоте и скорости ракеты пока ничего неизвестно.

«Северная Корея пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря», - следует из сообщения военных.

До этого КНДР запускала ракету по этому же направлению 31 декабря. Тогда объект пролетел 400 метров. Действия республики были расценены как «значительная провокация». Всего за прошлый год Северная Корея совершила около четырех десятков ракетных пусков.