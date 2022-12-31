КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея с начала года провела около четырех десятков ракетных пусков.

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КНДР запустила очередную баллистическую ракету. Об этом в субботу около девяти часов вечера по московскому времени со ссылкой на южнокорейских военных сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что ракета была запущена в сторону Японского моря. Другие подробности в данный момент не сообщаются.

Напомним, накануне Северная Корея запустила три баллистических ракеты малой дальности в сторону Японского моря. По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, пуски производились из уезда Чунхва провинции Хванхэ-Пукто.

Ракеты пролетели 350 километров с максимальной высотой 100 километров.