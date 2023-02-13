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Европа столкнулась с нехваткой боеприпасов, помогая Киеву

Константин Коковешников
Игнат Далакян
21:51 13.02.2023
Уже завтра в Брюсселе встретятся министры обороны стран-участниц НАТО и обсудят наращивание производства боеприпасов.
Европа столкнулась с нехваткой боеприпасов, помогая Киеву
© Фото: Madeleine Kelly Keystone Press Agency Globallookpress
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Визит украинского президента Владимира Зеленского в ЕС и Великобританию свидетельствует об отчаянии украинского президента, пишет Брендан Коул, обозреватель журнала Newsweek. Лидеры европейских стран отказались, по крайней мере, сейчас, выполнить требования Зеленского об истребителях. Одни мотивируют это тем, что это не то, что нужно сейчас Киеву, а другие - что стоящие на вооружении F-16 могут потребоваться самим.

Вот, например, что в интервью BBC заявил президент Польши Анджей Дуда.

«У нас есть определенное количество истребителей, но их меньше 50. Так что, по сути, это наше единственное вооружение такого типа в нашем распоряжении. Эта проблема очень серьезная: если мы передадим хотя бы малую часть, я не колеблясь скажу, что у нас этих самолетов недостаточно. У нас их должно быть больше», - заявил президент Польши.

Еще одна проблема - нехватка боеприпасов, передает уже агентство Reuters. Если бы Европе пришлось воевать с Россией - такой сценарий тут уже не кажется фантастическим - у некоторых стран, входящих в ЕС, боеприпасы бы закончились уже в считанные дни, говорит один из неназванных европейских дипломатов. Это же подтвердил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Текущие поставки боеприпасов на Украину во много раз больше их нынешнего производства. Это создает трудности для нашего ВПК. Например, время ожидания крупнокалиберных боеприпасов возросло с 12-ти до 28-ми месяцев. Заказы, которую поступают сегодня, будут произведены только через 2,5 года. Поэтому нам нужно увеличить производство снарядов», - заявил Столтенберг.

Еще до начала спецоперации руководство альянса перед каждой страной НАТО была поставлена задача по запасам боеприпасов. Этих показателей так никто и не достиг, даже Германия. При этом на производство французской гаубицы Caesar теперь уходит вместо двух лет - полтора года. А порох для 155-мм снарядов, которые используют, в том числе, для систем HIMARS, теперь производят и в Австралии. Параллельно с этим, пишет газета Telegraph, Лондон, ЕС и Киев обсуждают создание производств внутри самой Украины.

А в Италии президента Украины раскритиковал бывший премьер Берлускони. Он призвал Зеленского прекратить обстрелы, а в противном случае - прекратить поставлять туда оружие. А кроме этого обвинил президента Украины в разжигании вооруженного конфликта.

«Я бы не стал говорить с Зеленским, если бы был премьер-министром, не поехал бы, потому что мы видим разорение его страны и истребление солдат и жителей. Было достаточно прекратить атаки на две автономные республики Донбасса, и то, что происходит, никогда бы не случилось», - сказал Сильвио Берлускони.

После этого Берлускони подвергли критике на страницах крупнейших итальянских газет.

Во Франции прошли протесты против поставок Украине самолетов, танков и ракет. Кроме этого лидер партии Патриоты Флориан Филиппо публично разрезал флаг НАТО - в знак призыва Франции к выходу из этой организации.

Однако уже завтра поставки истребителей, как ожидаются, станут главной темой встречи контактной группы в формате «Рамштайн» в Брюсселе. Там же встретятся и министры обороны стран-участниц НАТО - обсудят наращивание производства боеприпасов.

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