В Хабаровском крае поймали второго амурского тигра, нападающего на собак

Тигрицу поймали в собачьем вольере. Сначала ее отвезут в центр реабилитации диких животных, а затем выпустят на волю, но уже вдалеке от населенных пунктов.

© Фото: Михаил Дегтярев, Телеграм

В селе Арсеньево Хабаровского края отловили второго амурского тигра из Красной книги, который нападал на дворовых собак. Об этом сообщил губернатор Михаил Дегтярев.

«Ещё один конфликтный тигр отловлен. На этот раз бригада работала в селе Арсеньево Нанайского района. Поймана молодая тигрица, которая забралась в собачий вольер. Специалисты обездвижили хищницу, сейчас транспортируют её в центр реабилитации диких животных "Утёс"», - следует из сообщения Дегтяева в его Telegram-канале.

По словам губернатора, через несколько дней тигрицу по решению Росприроднадзора отпустят на волю. Сделают это, как и полагается, вдали от населенных пунктов.

Дегтярев добавил, что операция по поимке зверей продолжается. Осталось еще четыре тигра. Отлавливать животных помогают силы управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края и центра «Амурский тигр». Разрешение на их поимку было выдано Росприроднадзором в начале февраля из-за того, что за два месяца 2023 года тигры напали на 86 дворовых собак, одну лошадь, ранили охотника и 19-летнего парня, который находится на лечении в тяжелом состоянии.

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