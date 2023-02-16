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Спасенных на Кубани рысей поселили в зоопарк в Москве

Вероника Волосунова
07:48 16.02.2023
Животные быстро адаптировались в новом просторном вольере, привыкли к питанию и подружились с киперами. Имена для рысей сотрудники зоопарка еще выбирают.
Спасенных на Кубани рысей поселили в зоопарк в Москве
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости
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Три рыси, конфискованных в Краснодарском крае у частного лица, теперь живут в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада.

Как отметили сотрудники, скорее всего животных хотели использовать, чтобы делать фотографии с туристами. Из-за этого рыси приехали худыми, потерянными и напуганными.

В зоопарке же животных ждали просторные вольеры с полками и комфортные условия, к которым они быстро адаптировались. У них уже наладилось питание, они привыкли к расписанию кормлений, научились пользоваться перегонками и быстро нашли общий язык с киперами.

С именами сотрудники зоопарка еще не решили. Каждое нужно подобрать в соответствии с  характером животного, а он у всех разный. Так,  один из самцов более строгий, а самочка ведет себе осторожно, но только с незнакомыми людьми. При этом знакомить с посетителями животных планируется постепенно и пока издалека, чтобы «не вызвать у нашей троицы стресса».

В январе саперы начали разминирование Мариупольского зоопарка после обстрелов. Для животных происходящее вокруг тоже стресс, как и для людей. Но они постепенно восстанавливаются и продолжают жить дальше.

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