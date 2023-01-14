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Начальник Штаба МТО вручил участникам СВО госнаграды в госпиталях

17:28 14.01.2023
Бойцы ВС РФ были награждены Орденами «Мужества», медалями «За отвагу» и «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации».
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Начальник Штаба МТО генерал-майор Александр Дудкин в госпиталях Минобороны России в Москве, Красногорске и Одинцове вручил госнаграды военнослужащим ВС РФ, которые отличились в спецоперации.

Военнослужащих наградили Орденами «Мужества», медалями «За отвагу» и «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации».

Военнослужащие в настоящий момент находятся на стадии реабилитации. Для их скорейшего выздоровления Минобороны делает все возможное. После выписки бойцов отправят в медицинские центры и санатории для восстановления.

В программах медицинской реабилитации используется все современные методы ЛФК. Специалисты составляют программы реабилитации индивидуально для каждого пациента.

Ранее певица Мара в военном госпитале Черморфлота в Симферополе дала концерт для участников СВО. Она спела и сыграла на гитаре для военнослужащих, а затем пообщалась с ними, выразив поддержку и благодарность за их героизм.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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