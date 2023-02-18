Футболист Кристиан Атсу погиб в результате землетрясения в Турции

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Полузащитника сборной Ганы и турецкого футбольного клуба «Хатайспор» Кристиана Атсу, пропавшего без вести после землетрясения в Турции, нашли мертвым. Об этом сообщил агент спортсмена Мурат Узунмехмет в Twitter.

«Кристиан Атсу найден. К сожалению, он скончался», - следует из сообщения в соцсети.

Напомним, в начале февраля в Турции произошли два сильнейших землетрясения, в результате которых дома начали складываться «как карточные домики», а некоторые города оказались почти разрушены. Всего в результате стихийного бедствия было уничтожено более 84 тысяч зданий. Число погибших приблизилось почти к 40 000.