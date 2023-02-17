В стране и мире Захарова назвала Лаврова инициатором резолюции по Минским соглашениям Елизавета Потейчук Дипломат подчеркнула, что глава МИД РФ лично предложил разработку резолюции Совбеза ООН, которая делала соблюдение соглашений обязательным. © Фото: Александр Щербак, РИА Новости Читайте нас на: Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что глава МИД РФ Сергей Лавров лично инициировал закрепление обязательности минских договоренностей в разработке резолюции СБ ООН. Таким образом Захарова прокомментировала слова бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова о выполнении Минских соглашений. «Все разговоры о том, планировала Россия выполнять минские договоренности или не планировала, разбиваются о факт - лично Сергей Лавров инициировал разработку резолюции СБ ООН, делающей их выполнение обязательным», - написала дипломат у себя в Telegram. Напомним, вчера Владислав Сурков в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову признался, что во время работы над минскими договоренностями изначально предполагал, что они не будут выполнены. Экспертное мнение и аналитика