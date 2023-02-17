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Захарова назвала Лаврова инициатором резолюции по Минским соглашениям

Елизавета Потейчук
09:56 17.02.2023
Дипломат подчеркнула, что глава МИД РФ лично предложил разработку резолюции Совбеза ООН, которая делала соблюдение соглашений обязательным.
Захарова назвала Лаврова инициатором резолюции по Минским соглашениям
© Фото: Александр Щербак, РИА Новости
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что глава МИД РФ Сергей Лавров лично инициировал закрепление обязательности минских договоренностей в разработке резолюции СБ ООН. Таким образом Захарова прокомментировала слова бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова о выполнении Минских соглашений.

«Все разговоры о том, планировала Россия выполнять минские договоренности или не планировала, разбиваются о факт - лично Сергей Лавров инициировал разработку резолюции СБ ООН, делающей их выполнение обязательным», - написала дипломат у себя в Telegram.

Напомним, вчера Владислав Сурков в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову признался, что во время работы над минскими договоренностями изначально предполагал, что они не будут выполнены.

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