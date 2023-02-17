В Светлогорске состоялась премьера фильма «Нюрнберг»

Кинокартина стала первым игровым полнометражным фильмом о международном военном трибунале в мировом кинематографе.

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В Светлогорске в концертном зале театра эстрады «Янтарь-холл» состоялся премьерный показ фильма «Нюрнберг». Кинокартина Николая Лебедева стала первым в мировом кинематографе игровым полнометражным фильмом о международном военном трибунале, когда перед «судом народов» предстали руководители Третьего рейха. В основу сценария фильма легла книга Александра Звягинцева «На веки вечные».

Отмечается, что съемки картины проходили в Праге, Москве, Московской и Калужской областях. Значительный блок фильма был снят в Калининграде и Калининградской области, где сохранилась традиционная немецкая архитектура.

Ранее в Пушкине состоялся благотворительный показ фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин». Собранные средства с мероприятия пойдут на поддержку участников СВО, которые проходят реабилитацию в местном военно-клиническом госпитале.