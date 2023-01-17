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В Пушкине состоялся благотворительный показ фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»

Игнат Далакян
01:17 17.01.2023
Собранные средства с мероприятия пойдут на поддержку участников СВО, которые проходят реабилитацию в местном военно-клиническом госпитале.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов привез в Пушкин (Царское Село) свой новый фильм - спортивную драму «Одиннадцать молчаливых мужчин». Показ и встречу с режиссером организовал один из петербургских благотворительных фондов.

Среди зрителей - участники специальной военной операции РФ на Украине, которые сейчас проходят реабилитацию в военно-клиническом госпитале в Пушкине, курсанты военных училищ, молодежь и жители Пушкина и Петербурга.

Алексей Пиманов является давним другом и участником футбольного турнира, который ежегодно проводит благотворительный фонд «Кубок 19 августа».

Перед показом режиссер коротко рассказал о команде, которая работала над фильмом и основное идеи.

«Это красивое кино про красивых людей», - сказал со сцены режиссер.

После показа фильма состоялась творческая встреча с Алексеем Пимановым, который ответил на вопросы зрителей из зала.

Все собранные средства этого благотворительного мероприятия пойдут на поддержку участников спецоперации, которые сейчас проходят реабилитацию в местном военно-клиническом госпитале.

Ранее фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» открыл кинофестиваль «Лучезарный ангел». Спортивная драма основана на реальных событиях 1945 года и рассказывает о легендарном турне московского «Динамо» в Великобританию.

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