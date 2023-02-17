Блокнот снайпера националистов нашли российские бойцы в зоне СВО

Такая находка помогает понять тактику врага, в том числе узнать данные о стрельбе из украинской винтовки UAR-10.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Блокнот, принадлежащий снайперу националистов, обнаружили российские бойцы в зоне проведения специальной военной операции на Донбассе.

В блокноте много полезной информации, благодаря которой можно понять тактику врага. Так, видно, что он сделан под винтовку UAR-10 украинского производства 308 калибра, то есть 7,62 на 51, под натовский стандарт. Есть информации и о тренировках противника.

«Наемники воюют. И, самое главное, они воюют за деньги. Они не служат так, как мы. Мы служим за нашу великую Родину. А там только деньги. Знают, что все равно они будут побеждены», - добавил позывной «Чечен».

Ранее российские военнослужащие обнаружили и уничтожили вражеского наблюдателя во время съемок репортажа в зоне СВО. С места боя разведчики забрали трофеи: личные документы, телефон боевика, а также аптечку, в которой находились наркотики.