Американским властям стоит увеличить финансирование оборонной сферы, чтобы выиграть конкуренцию у России и Китая, считает обозреватель Закхейм.

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Обстановка на Украине продемонстрировала необходимость модернизации американского промышленного потенциала. Обозреватель издания Washington Post Роджер Закхейм выразил мнение, что при реализации США стратегии национальной обороны промышленный потенциал может стать их ахиллесовой пятой.

«Производство "точно в срок", при котором продукция изготавливается только для удовлетворения существующего, сиюминутного спроса, может иметь смысл для крупных магазинов и их поставщиков. Но конфликт на Украине ясно показывает, что подобный подход - это верный путь к катастрофе на поле боя», - сказано в материале.

Журналист считает, что американским властям стоит увеличить расходы на оборону, чтобы выиграть конкуренцию у России и Китая. Закхейм добавил, что такой шаг накопит капитал, который понадобится в случае «военных непредвиденных обстоятельств».

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько рассказал «Звезде», что если США увидят, что Украина терпит поражение на поле боя, то они могут прекратить дальнейшие поставки вооружения.