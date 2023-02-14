Политолог Безпалько заявил, что США прекратят поставки оружия Киеву в случае провалов

Если Вашингтон откажется от поставок вооружений, то он может начать пытаться договориться с Россией, считает политолог.

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Если США увидят, что Украина терпит поражение на поле боя, то они могут прекратить дальнейшие поставки вооружения. В ответ на пакеты помощи Вашингтон хочет увидеть какие-нибудь успехи в противостоянии с Россией. Об этом «Звезде» рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Если Украина будет проигрывать, то тогда пропадет смысл в том, чтобы поставлять ей помощь. Тогда новым смыслом станет попытка договориться с Российской Федерацией о разделе сфер влияния, о разделе Украины и так далее. Зачем тратить деньги на проигрывающих? Лучше потратить эти деньги в другом месте. В Ближнем Востоке или в противостоянии с Китаем. Зачем "спускать песок" на Украину, если она и так проиграет?» - сказал эксперт.

Подталкивая Украину к активным боевым действиям, США ожидают увидеть «демонстрацию успеха». Любой минимально позитивный для Украины военный сценарий может быть таким «успехом». В ином случае встанет вопрос о целесообразности дальнейших поставок вооружений.

Также Безпалько объяснил причины, по которым США призывают киевский режим к активным боевым действиям. По его словам, нынешний конгресс может заблокировать будущие пакеты помощи, поэтому Белый дом пытается как можно быстрее реализовать нынешний.