Российские снайперы поразили националистов с дальних дистанций на Краснолиманском направлении

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На линии боевого соприкосновения на Краснолиманском направлении в настоящее время активно действуют наши снайперы. Чтобы быть менее заметными на заснеженном ландшафте, стрелки облачились в белые маскхалаты. Корреспонденту «Звезды» Игорю Лапику удалось узнать о секретах эффективной работы стрелков.

«Подходили к позиции украинских боевиков, и там на позиции у них в открытую ходили солдаты. Отработали успешно и ушли. Главное - навести ужас на противника главное, чтобы он понимал, что за ним всегда идет охота, это его угнетает, и он уже не будет так яро поднимать голову, вести стрельбу», - говорит снайпер по имени Михаил.

Напомним, российские военнослужащие объяснили, как работают осколочно-фугасные снаряды и в чем разница между ними и реактивными. По их словам, реактивные снаряды имеют большую дальность, чем осколочно-фугасные, благодаря реактивному двигателю.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.