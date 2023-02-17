Российские бойцы объяснили разницу между реактивными и осколочно-фугасными снарядами

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Военнослужащие ВС РФ объяснили, как работают осколочно-фугасные снаряды и в чем разница между ними и реактивными.

В основном российские артиллеристы в зоне СВО работают осколочно-фугасными снарядами. У них есть два режима. Если колпачок на конце такого снаряда скрутить, режим будет осколочный, то есть разрыв случится даже при попадании в листик. А если оставить на месте, то это уже фугасный режим, при котором снаряд прилетает в укрытие противника и разрывается, достигая своей цели.

Реактивные же снаряды отличаются дальностью от 12 до 19,5 км. Как рассказал боец с позывным «Прошка», они способны лететь так далеко засчет реактивного двигателя внутри.

Ранее стало известно о возвращении в Москву 101 бойца, освобожденных из украинского плена. «Звезда» опубликовала кадры выхода военнослужащих из самолета на аэродроме Чкаловский.