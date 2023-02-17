Расчеты БРК «Бал» отточили мастерство нанесения ракетного удара по «вражеским» кораблям
Расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» Ленинградской военно-морской базы принимают участие в плановом тактическом учении по нанесению ракетного удара по кораблям условного противника. Тренировочные мероприятия проводятся в рамках плана мероприятий боевой подготовки Балтийского флота.
На побережье Финского залива с ракетчиками проводятся занятия по тактической, технической и специальной подготовке с целью совершенствования навыков при выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний при нанесении условных ракетных ударов в различных условиях обстановки.
Экипажи стартовых батарей ракетных комплексов «Бал» отрабатывают способы размещения техники на различных позициях, выполняя задачи по выходу, развертыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия.
В учебных мероприятиях задействовано более 50 военнослужащих и 10 единиц военной и специальной техники, включая мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки.
Ранее корабельные ударные группы Балтфлота вычислили и потопили «вражеские» корабли в ходе тренировок.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.