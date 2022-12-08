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В темной дымке тает враг: корабли Балтфлота уничтожили условного противника в море

10:50 08.12.2022
Противокорабельные ракеты не применялись, пуски были выполнены электронным способом.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Корабельные ударные группы Балтфлота вычислили и потопили «вражеские» корабли в ходе тренировок. Противокорабельные ракеты не применялись, пуски были выполнены электронным способом, сообщает Минобороны России.

Корабли «Одинцово», «Зеленый Дол», «Советск», «Мытищи», «Серпухов», «Пассат», «Ливень», «Гейзер», а также ракетные катера «Чувашия» и «Димитровград» вышли в Балтийском море, где учились применять ракетное оружие по условному противнику. По замыслу учений, в море был обнаружен отряд кораблей условного противника.

«После отработки задач поиска по выявленным морским целям были осуществлены электронные пуски ракетными комплексами "Калибр", "Малахит" и "Москит"», - говорится в сообщении.

Средства объективного контроля подтвердили поражение целей. Также экипажи провели такие учения, как борьба за живучесть, противодиверсионная оборона во время стоянки, взаимодействие и связь между кораблями.

«Одинцово», «Советск», «Мытищи» - малые ракетные корабли проекта 22 800 «Каракурт». Это корабли ближней морской зоны с водоизмещением около 800 тонн и вооружением, включающим в себя управляемые ракеты нескольких типов. В зависимости от поставленных боевых задач малые ракетные корабли проекта 22 800 могут действовать самостоятельно или в составе корабельных группировок.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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