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В посольстве РФ назвали диверсию на «Северных потоках» актом международного терроризма

Вероника Волосунова
06:54 16.02.2023
В посольстве считают, что США следует доказать свою непричастность к разрушению газовых труб не на пустых словах, а делом.
В посольстве РФ назвали диверсию на «Северных потоках» актом международного терроризма
© Фото: Danish Defense Ministry XinHua Globallookpress
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Россия не позволит «замотать» ситуацию с «Северными потоками» произошедшую в сентябре прошлого года. Подрыв газовых труб можно квалифицировать как акт международного терроризма, заявил пресс-секретарь Посольства России в США Игорь Гиренко.

«Квалифицируем инцидент как акт международного терроризма, требующий всестороннего и независимого расследования», - сказал Гиренко.

Дипломат также прокомментировал слова пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса о распространении РФ неправдивых сведений по поводу теракта на «Северных потоках». Гиренко считает, что вместо громких заявления США лучше перейти к реальным доказательствам своей невиновности.

«Соединенным Штатам, претендующим на роль источника "истины в последней инстанции", не помешало бы перейти от пустых обвинений в наш адрес к делу. Хотя бы попытаться доказать собственную непричастность к разрушению газовых трубопроводов», - отметил дипломат.

Кроме того, в посольстве добавили, что после резонансного расследования произошедшего на «Северных потоках» лауреата Пулитцервоской премии С. Херша, которое проигнорировали американские власти и с чем молча согласились местные СМИ, интерес журналистов к этой ситуации оправдан.

В заключение Гиренко отметил, что «Российская сторона не позволит "замотать" ситуацию с подрывом критической энергоинфраструктуры», поскольку на морском дне могут оставаться еще неразорвавшиеся снаряды, о которых ничего неизвестно.

Ранее Россия запросила заседание Совбеза ООН по подрыву «Северного потока» на 22 февраля. Экстренную встречу проведут из-за журналистского расследования Сеймура Херша и его выводов о причастности США и Норвегии к теракту на российском газопроводе в Балтийском море. Так, по словам Херша, США заложили взрывчатку во время проведения учений НАТО, а спустя время Норвегия сбросила активирующее вещество. При этом в ООН заявляли, что организация не располагает необходимыми для проведения такого расследования возможностями и полномочиями.

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