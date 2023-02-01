Во Владивостоке МЧС выявляет нарушителей, выезжающих на замерзшие водоемы ради рыбалки

Лед в некоторых бухтах и заливах Владивостока тонкий, автомобиль может провалиться в любой момент, но рыбаки продолжают с риском для жизни выезжать на водоемы.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

МЧС Приморского края проводит рейды по поиску нарушителей - автомобилистов, которые выезжают на замерзшие водоемы. Лед на них, несмотря на морозы, довольно тонкий, всего 20-30 сантиметров. Однако любителей зимней рыбалки это не пугает, как и штрафы. Их не беспокоит даже то, что вытаскивать утонувшую технику из воды нужно за свой счет.

Приближение сотрудников МЧС рыбаки на льду Уссурийского залива научились определять по гулу винтов от катера-амфибии. Спасатели уже устали предупреждать любителей зимнего лова, что выезд в замерзшие бухты на авто смертельно опасен. Люди целенаправленно идут на риск ради ведра корюшки или наваги.

Андрей каждые выходные выезжает на лед отдохнуть от городской суеты, но пешком добираться до середины залива, как и остальные рыбаки, не хочет. Мужчина признается: в машине можно в тепле собирать снасти и греться самому. При появлении спасателей он скрывает номер авто, но от штрафа это вряд ли спасет.

Несмотря на то, что Владивосток сковали морозы и акватория покрылась толстым слоем льда, не везде эта корка крепкая. Кое-где есть трещины, внутри них проточная вода.

Несколько дней назад под лед провалился микроавтобус. Он буквально вмерз в воду и стал частью этой акватории.

Водителя удалось вытащить, а вот машина превратилась в металлолом. Соленая вода уничтожила все силовые агрегаты. При этом по закону владелец обязан достать из воды утонувшую технику за свои деньги.

В рамках акции «Безопасный лед» сотрудники приморского МЧС несколько раз в неделю патрулируют заливы и бухты Владивостока. Судно на воздушной подушке - идеальный транспорт для этого: оно разгоняется до 100 км/ч, не боится проталин и полыньи, а в экстренной ситуации может быстро прийти на помощь. Однако маневрировать на такой технике гораздо сложнее, чем на обычной машине.

Подробнее об акции «Безопасный лед» расскажет в своем сюжете корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов.

Ранее в Якутии исчезло пресное озеро. Как предположили ученые, на дне озера находился гигантский ледяной тоннель. По нему вода могла сбежать в другой водоем.