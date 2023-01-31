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В Якутии в разгар зимы исчезло пресное озеро

Елизавета Потейчук
18:31 31.01.2023
На дне обмелевшего озера находился гигантский ледяной тоннель, вода по которому могла сбежать в соседний водоем из-за глобального потепления, предположили ученые.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: SakhaDay
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В Якутии ученые пытаются раскрыть тайну исчезновения пресного озера. В разгар зимы в Таттинском районе республики буквально за одну ночь обмелел крупный водоем. Жители близлежащего поселка обнаружили пропажу первыми, сообщает SakhaDay.

Оказалось, что на дне обмелевшего озера скрывался гигантский ледяной тоннель. Ученые предполагают, что по нему вода могла сбежать в соседний водоем из-за глобального потепления. Согласно прогнозам исследователей, якутские озера будут и дальше исчезать, а температура повышаться.

«Теплая осень в Якутии - это аномалия, но для климатического будущего на горизонте 2050-го, 2100-го года - это норма. Природа нас таким образом готовит к тому, что будет происходить через 30, 40, 50 лет, как бы намекая, что будет вот так, раньше этого было мало, теперь этого будет больше», - разъяснил «Звезде» ведущий научный сотрудник института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН Никита Тананаев.

Ранее в Киргизии замерз берег «горячего озера» Иссык-Куль. Это произошло из-за аномальных для этого региона холодов.

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