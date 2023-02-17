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В ЕС не договорились об ограничениях на экспорт в 10-ом пакете санкций против РФ

Марина Крижановская
05:38 17.02.2023
В частности, пакет не содержат упоминаний об ограничениях на российский экспорт алмазов и ядерного топлива в страны ЕС, а также сотрудничества в ядерной сфере.
В ЕС не договорились об ограничениях на экспорт в 10-ом пакете санкций против РФ
© Фото: Philipp von Ditfurth dpa Globallookpress
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Евросоюз не смог прийти к единому мнению относительно ограничений, которые были бы включены в десятый пакет санкционных мер против России.

В частности, в антироссийские санкции не вошли ограничения на экспорт алмазов из России и ядерного топлива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«Озвученные Еврокомиссией итоговые предложения не содержат упоминаний об ограничениях на российский экспорт алмазов и ядерного топлива в страны Евросоюза, а также другие виды сотрудничества в ядерной сфере. Это были единственные в данном пакете предложения санкций против российского экспорта, который дает Москве реальный доход, объем которого оценивается в почти два миллиарда евро. Фактически эти меры могли бы стать основными в пакете», - информирует агентство.

В качестве причины того, почему в десятый пакет не вошли данные меры, источник пояснил, что ЕС очень торопился принять его до 24 февраля. В этот день будет годовщина начала Россией специальной военной операции по защите Донбасса.

Было отмечено, что не все страны согласны отказаться от российских алмазов иди ядерного топлива. Среди них Венгрия, Бельгия и Франция.

«Возможно, эти сектора удалось бы в какой-то мере подвести под ограничительные меры, если бы было больше времени на обсуждение модальностей», - добавил диписточник.

Ранее сообщалось, что Болгария не намерена одобрять введение санкций ЕС в отношении ядерной энергетики России. В качестве причины президент указал, что они напрямую коснутся энергетики Болгарии.

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