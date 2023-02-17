Опубликованы кадры работы топливозаправщиков в зоне СВО

Работа службы горюче-смазочных материалов состоит далеко не только в том, чтобы заправлять военную технику. Получая партию горючего, заправщики должны проверить его на качество и только после этого доставить на передовую.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Служба горюче-смазочных материалов 17 февраля отмечает профессиональный праздник. А в зоне СВО активно работают сотрудники этой службы, доставляя качественное топливо на передовую.

Прежде, чем попасть на базу, все топливо проходит тщательный контроль: замеряется его плотность и температура, а также берутся пробы, которые в дальнейшем отправляются в лаборатории.

Здесь горючее еще раз изучают, но уже более детально. На первый взгляд, видимых загрязнений и примесей нет, цвет и запах соответствуют норме. Но для более подробного анализа военные используют новейшее лабораторное оборудование. Полевую технику разработали и создали в России: она позволяет точно измерить еще десяток различных параметров, один из которых - цетановое число - главный показатель качества дизельного топлива.

«Если топливо приходит некачественное, которое не соответствует стандартам, оно на склад не принимается», - рассказал Дмитрий, один из военнослужащих службы горючего.

Цистерны с топливом тщательно скрывают от врага, укрывая маскировочной сеткой. Так как склад полевой, то и цистерны у него необычные: они мягкие. В каждой такой подушке хранятся около 50 000 литров топлива. Таких подушек на складе могут быть десятки.

У подобной технологии есть несколько неоспоримых плюсов. Во-первых, свернуть или развернуть склад можно за несколько часов, а во-вторых, такая база становится невероятно мобильной, что повышает боеспособность войск.

Сам процесс заправки проходит быстро: на все лишь 10 минут. Именно столько заправляется семитонная машина. Сразу после этого колонна отправляется в район передачи материальных средств, а на ее место приезжают другие машины.

Ранее «Звезда» рассказала, как российские топливозаправщики помешали украинским боевикам окружить российское танковое подразделение. Об этом рассказал один из бойцов.