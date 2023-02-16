Российские топливозаправщики помешали боевикам окружить танковое подразделение

Службе горюче-смазочных материалов приходится работать день и ночь, а зачастую и рисковать жизнью. Один из бойцов рассказал, как сотрудники службы предотвратили планы националистов по захвату танкового подразделения ВС РФ.

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Ежедневно из тыловой зоны на передовую и обратно перемещаются десятки единиц боевой техники. Специалисты службы горюче-смазочных материалов работают днем и ночью, ведь топливо в зоне боевых действий нужно всегда и вовремя. Корреспондент «Звезды» Анатолий Бородкин рассказал о героических заправщиках Западного военного округа накануне их профессионального праздника.

На финальный этап цепочки доставки топлива насосы топливозаправщика работают на полную мощность. К нему последовательно подходит сначала группа Камазов, затем гусеничная техника - МТЛБ, Т-72. На заправку совсем мало времени.

За 20 минут баки у десятка машин заполнены. Водитель топливозаправщика сворачивает рукава, и машина спешно покидает позиции. Если промедлить, то дроны украинских боевиков могут обнаружить местонахождение мобильного пункта заправки боевой техники.

Отлаженная цепочка доставки горючего на передний край начинается в тыловой зоне проведения спецоперации. На станции разгрузки из железнодорожных цистерн горюче-смазочные материалы поступают на мобильный склад - специальные замаскированные полимерные резервуары. Предварительно они проходят все контрольные испытания в развернутой лаборатории.

Артем недавно пересел с «двенадцатитонника» на «семерку», так окрестили их водители по объему цистерны. Он признался, что большой разницы в управлении машинами не видит. Они одинаково успешно преодолевают колеи, размытые участки дорог, где грязь до полуметра глубиной, снежные заносы.

Нередко колонны попадают под обстрелы, за ними охотятся украинские беспилотники, маршруты пытаются нащупать ДРГ противника. Артем рассказал нам об одном из таких случаев.

Противник попытался взять в кольцо наше танковое подразделение, в котором закончилось топливо. Однако заправщики прорвались к экипажам, благодаря чему не допустили окружения.

Подробнее смотрите в сюжете Анатолия Бородкина.