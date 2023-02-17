При пожаре в квартире в Иркутской области погибли пять человек

Трагедия произошла в деревянном двухквартирном доме на площади 48 кв.м.

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В Иркутской области пожарным удалось потушить огонь в деревянном двухквартирном доме. Инцидент произошел в селе Мамоны.

После тушения были обнаружены тела пяти человек. Информацию приводит РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.

«Поступило сообщение о пожаре в деревянном двухквартирном доме. В ходе разведки внутри дома обнаружены пять погибших, все взрослые - трое мужчин и две женщины», - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Вместе с тем сообщалось, что сгорела одна квартира. Из другой успели самостоятельно спастись шесть человек. Площадь пожара составила 48 квадратных метров.

Ранее в Кургане ликвидировали пожар в двухэтажном здании. Приводились сведения. что пострадавших нет. На месте работали 60 пожарных и 19 единиц техники. Горело административное здание по адресу улица Омская, дом 181.