Журналист Херш заявил, что Байден отложил подрыв «Северных потоков» из-за страха

Президент США перенес подрыв и сделал так, чтобы исполнители могли дистанционно взорвать бомбу в любой момент, утверждает Сеймур Херш.

© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден перенес срок подрыва трубопроводов «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года из чувства страха. Накануне Херш опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газопроводах.



Журналист добавил, что многие участники теракта считали его безумным. Кроме того Херш задался вопросом, были ли заложены бомбы в Балтике в июне 2022 года.

«Да, они сделали это ближе к концу учений», - рассказал журналист в интервью Berliner Zeitung.

Херш подчеркнул, что в определенный момент Байден начал опасаться и нервничать. Автор считает, что американский лидер перенес подрыв и сделал так, чтобы исполнители могли дистанционно взорвать бомбу в любой момент.

Напомним, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал материал о произошедшем на газопроводе. По его словам, то, что случилось на «Северных потоках», - это результат секретной американской операции.