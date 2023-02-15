Российские летчики уничтожили вражеский самолет в зоне СВО

МО РФ показало кадры боевых вылетов истребителей Су-30см и Су-35с, в ходе которых был обнаружен самолет противника.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало кадры боевых вылетов самолетов Су-30см и Су-35с ВКС России в зоне спецоперации, а также кадры пуска ракет.

В рамках боевых задач экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике украинских боевиков.

Полеты выполнялись с подвешенными ракетами различного класса. Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен вражеский самолет.

Ранее в МО РФ сообщили об уничтожении украинских самолетов МиГ-29 и Су-25. Один из них был сбит в районе Новопавловки в ДНР, второй - в районе Херсона.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов