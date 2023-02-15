Российские летчики уничтожили вражеский самолет в зоне СВО
Минобороны России показало кадры боевых вылетов самолетов Су-30см и Су-35с ВКС России в зоне спецоперации, а также кадры пуска ракет.
В рамках боевых задач экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике украинских боевиков.
Полеты выполнялись с подвешенными ракетами различного класса. Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен вражеский самолет.
Ранее в МО РФ сообщили об уничтожении украинских самолетов МиГ-29 и Су-25. Один из них был сбит в районе Новопавловки в ДНР, второй - в районе Херсона.
Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов