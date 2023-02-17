Опубликованы кадры машины преступников, взявших заложницу в цветочном магазине

Сегодня, 17 февраля, двое мужчин зашли в цветочный магазин в Москве и взяли женщину в заложники.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Опубликованы кадры машины, на которой, судя по всему, приехали преступники, взявшие заложницу в цветочном магазине в Москве. Происшествие случилось в пятницу 17 февраля.

Двое мужчин подъехали к магазину на Таганской улице, ворвались в него и взяли женщину в заложники. У одного из них был травматический пистолет.

Об инциденте рассказали в прокуратуре Москвы. Также были опубликованы кадры с места задержания преступников.