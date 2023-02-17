Армия Артиллерия ВС РФ нанесла удар по позициям националистов из пушек «Гиацинт-Б» В Минобороны России показали, как работают расчеты крупнокалиберных пушек «Гиацинт-Б». © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В зоне спецоперации работают расчеты крупнокалиберных нарезных пушек «Гиацинт-Б». МО РФ опубликовало кадры их боевой работы. Из 152-мм пушек «Гиацинт-Б» российские артиллеристы наносят удары по технике и живой силе украинских боевиков. Бьет батарея с закрытых и замаскированных позиций. Дежурный расчет орудия получает координаты цели и оперативно приступает к боевой работе. Первые выстрелы раздаются сразу после получения цели. Затем идет корректировка огня с помощью БПЛА и передовых отрядов артиллерийской разведки, после чего следует поражение цели. Закончив работу, личный состав батареи покидает позиции и укрывается в блиндажах. Ранее российские артиллеристы ударили по националистам в районе Северского выступа. Оператор квадрокоптера смог крупно снять момент поражения украинских боевиков. Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика