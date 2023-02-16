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Российские артиллеристы снайперски поразили националистов в районе Северского выступа

Игорь Лапик
09:05 16.02.2023
Оператор квадрокоптера смог крупно снять момент поражения украинских боевиков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Российские артиллеристы нанесли снайперский удар по укреплениям украинских националистов в районе Северского выступа. Судя по кадрам объективного контроля, снаряды ложатся точно в окопы, где прячутся боевики.

Оператор квадрокоптера смог крупно снять момент поражения боевиков. Расчеты гаубиц бьют по заранее выявленным целям - вражеским укреплениям, пулеметным точкам. Корректировку ведут наблюдатели, они находятся на передовой примерно в 400 метрах от противника.

Выстрел из гаубицы Д-30 запечатлел корреспондент «Звезды» Игорь Лапик. Орудие совсем недавно прошло своеобразное техобслуживание, в ходе которого были проверены все узлы, агрегаты и механизмы. И даже первый тестовый выстрел производился сразу по конкретной цели - по укрытой пехоте неприятеля.

Ранее «Звезда» показала, как расчеты «Гиацинтов-Б» беглым огнем уничтожили украинскую бронетехнику на Угледарском направлении. Беглый огонь орудия вели по заранее пристрелянным точкам, что позволило поразить цели практически с первого раза.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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