Российские артиллеристы снайперски поразили националистов в районе Северского выступа

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российские артиллеристы нанесли снайперский удар по укреплениям украинских националистов в районе Северского выступа. Судя по кадрам объективного контроля, снаряды ложатся точно в окопы, где прячутся боевики.

Оператор квадрокоптера смог крупно снять момент поражения боевиков. Расчеты гаубиц бьют по заранее выявленным целям - вражеским укреплениям, пулеметным точкам. Корректировку ведут наблюдатели, они находятся на передовой примерно в 400 метрах от противника.

Выстрел из гаубицы Д-30 запечатлел корреспондент «Звезды» Игорь Лапик. Орудие совсем недавно прошло своеобразное техобслуживание, в ходе которого были проверены все узлы, агрегаты и механизмы. И даже первый тестовый выстрел производился сразу по конкретной цели - по укрытой пехоте неприятеля.

Ранее «Звезда» показала, как расчеты «Гиацинтов-Б» беглым огнем уничтожили украинскую бронетехнику на Угледарском направлении. Беглый огонь орудия вели по заранее пристрелянным точкам, что позволило поразить цели практически с первого раза.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.