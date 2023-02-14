Экипаж МКС обследует «Прогресс» с помощью американского манипулятора

© Фото: Roscosmos, Globallookpress

Экипаж Международной космической станции приступил к обследованию грузовика «Прогресс МС-21». Диагностика неисправной системы охлаждения производится при помощи манипулятора американского сегмента станции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию НАСА.

Ранее сообщалось, что экипаж космической станции намерен установить причину разгерметизации грузового корабля. Для этого нужно добраться с помощью манипулятора на американском сегменте станции до «Прогресса», провести диагностику обшивки и найти и зафиксировать на фото и видео место возможного повреждения.

Версия разгерметизации из-за контакта корабля с неизвестным объектом - метеоритом или космическим мусором - рассматривается учеными как приоритетная. Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев не исключает, что причиной утечки могло быть попадание микрометеорита.

Напомним, что 11 февраля Роскосмос объявил о нештатной ситуации - разгерметизации теплового контура грузового корабля «Прогресс МС-21», пристыкованного к МКС. Космический грузовик провел на орбите более трех месяцев, планировалось 18 февраля провести его расстыковку и затопление, экипаж уже провел все подготовительные работы.