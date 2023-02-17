Более 600 тысяч жителей ДНР получили паспорта РФ
Паспорта Российской Федерации получили более 600 тысяч жителей Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила сенатор от региона Наталья Никонорова.
«На сегодняшний день (российских - прим. ред) паспортов получено уже более 600 тысяч», - сообщила политик в эфире телеканала «Россия-24».
Она также отметила, что жители Донецкой Народной Республики уже давно чувствовали себя частью русского сообщества.
Сенатор ДНР добавила, что жители региона активно принимают участие в политической жизни Российской Федерации. Она привела в пример референдум по внесению изменений в Конституцию страны.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о включении новых регионов в образовательную сферу страны. Таким образом, образовательная деятельность этих регионов будет осуществляться законодательством России.