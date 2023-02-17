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Более 600 тысяч жителей ДНР получили паспорта РФ

Игнат Далакян
21:18 17.02.2023
Политик заявила, что жители ДНР давно себя чувствовали частью русского сообщества.
Более 600 тысяч жителей ДНР получили паспорта РФ
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
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Паспорта Российской Федерации получили более 600 тысяч жителей Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила сенатор от региона Наталья Никонорова.

«На сегодняшний день (российских - прим. ред) паспортов получено уже более 600 тысяч», - сообщила политик в эфире телеканала «Россия-24».

Она также отметила, что жители Донецкой Народной Республики уже давно чувствовали себя частью русского сообщества.

Сенатор ДНР добавила, что жители региона активно принимают участие в политической жизни Российской Федерации. Она привела в пример референдум по внесению изменений в Конституцию страны.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о включении новых регионов в образовательную сферу страны. Таким образом, образовательная деятельность этих регионов будет осуществляться законодательством России.

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