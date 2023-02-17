Путин подписал закон о включении новых регионов в образовательную сферу РФ
Образовательная деятельность в организациях будет проводиться по законодательству РФ.
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Президент России Владимир Путин подписал закон о признании образовательных и образовательно-классификационных уровней, ученых степеней, ученых званий, прав обучающихся, должностей педагогических и научно-педагогических работников, полученных ранее жителями ДНР и ЛНР, а Запорожской и Херсонской областей. В результате четыре новых региона окажутся интегрированными в российскую образовательную систему.
Согласно новому закону, необходимо будет привести организации, осуществляющие образовательную деятельность, и научные организации, расположенные на новых территориях, по стандартам с российским законодательством.
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