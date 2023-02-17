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Путин подписал закон о включении новых регионов в образовательную сферу РФ

Вероника Волосунова
14:28 17.02.2023
Образовательная деятельность в организациях будет проводиться по законодательству РФ.
Путин подписал закон о включении новых регионов в образовательную сферу РФ
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент России Владимир Путин подписал закон о признании образовательных и образовательно-классификационных уровней, ученых степеней, ученых званий, прав обучающихся, должностей педагогических и научно-педагогических работников, полученных ранее жителями ДНР и ЛНР, а Запорожской и Херсонской областей. В результате четыре новых региона окажутся интегрированными в российскую образовательную систему.

Согласно новому закону, необходимо будет привести организации, осуществляющие образовательную деятельность, и научные организации, расположенные на новых территориях, по стандартам с российским законодательством.

© ТРК «Звезда»

Кроме того, жители России, которые постоянно проживают по состоянию на 30 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и являются на указанную дату членами национальных академий наук Украины, будут получать ежемесячные денежные выплаты, размер и порядок которых определяется правительством РФ.

В документе также определены периоды для перехода работы образовательных учреждений четырех регионов к новой системе. Преподаватели освобождаются от прохождения аттестации до 1 сентября 2024 года, а образовательные организации могут продолжать работать, используя временные лицензии, которые предоставляет Рособрнадзор.

Полученные организациями лицензии к моменту вступления в РФ будут действовать до 1 января 2025 года. Максимальные сроки действия временной лицензии составляют 1 января 2026 года. Также не перестает действовать при получении основной бессрочной лицензии. Аналогичные сроки будут действовать и при получении временных и основных свидетельств о государственной аккредитации образовательной деятельности.

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