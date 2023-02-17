В стране и мире Захарова назвала «новой ненормальностью» признание Пушкина французским художником Игнат Далакян Французский дипломат в ЦАР на лекции представил Александра Пушкина, как выдающегося «африкано-французского деятеля с русскими корнями». © Фото: Bulkin Sergeynews.ru via globallookpress.com Читайте нас на: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запуск французским посольством в Центральной Африканской Республике серию лекций о деятелях французской культуры, среди которых оказался Александр Пушкин. «Героем первой лекции о культуре Франции стал… Пушкин. Дипломат из Парижа представил Александра Сергеевича как "африкано-французского деятеля с русскими корнями". Айвазовский с Куинджи украинцы, Пушкин француз - новая ненормальность», - написала в своем Telegram-канале Мария Захарова. Ранее художественный музей Нью-Йорка назвал Архипа Куинджи украинским художником. В последнее время западные страны пытаются придать забвению российских деятелей искусства и спортсменов. Экспертное мнение и аналитика