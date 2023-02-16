Депутаты Европарламента отказались от призыва к миру в резолюции по Украине

Вместо призывов к миру резолюция Европарламента по Украине содержит требования о наращивании военной помощи и победе над Россией.

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Депутаты Европарламента отказались от призыва к миру в украинском конфликте и приняли резолюцию с требованиями увеличения военной помощи Киеву со стороны всех стран Евросоюза. Об итогах голосования по украинской резолюции на пленарной сессии Европарламента во Франции сообщило РИА Новости.

С инициативой включить в текст резолюции мирную составляющую выступили представители Левой группы Европарламента.

«Обеспечить мир на Украине», - такую цель предлагалось прописать в резолюции.

В качестве механизма мирного урегулирования конфликта левое крыло Европарламента предложило призвать все государства ЕС «нарастить усилия по обеспечению прекращения огня и мирных переговоров» и «поддержать мирную инициативу, предложенную президентом Бразилии Лулой да Силвой», а кроме того, «использовать международные посреднические усилия как способ прекращения войны».

В противовес мирной резолюции евродепутаты приняли документ, призывающий увеличить поставки оружия Киеву, включая боевую авиацию - истребители, вертолеты, а также ракетные системы. И поставили перед Украиной цель - «победить» Россию.

Напомним, что страны Евросоюза, как и страны - союзники по НАТО, долгое время отрицали свое прямое участие в украинском конфликте против России, при этом продолжали наращивать объемы военной помощи киевскому режиму, увеличивая производство боеприпасов и оборонных систем. В Кремле неоднократно подчеркивали, что Запад оказывает Киеву медвежью услугу, затягивая и усугубляя ситуацию в зоне конфликта.