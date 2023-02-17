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Постпред РФ при ООН Небензя заявил, что у России больше нет доверия к Западу

Игнат Далакян
20:04 17.02.2023
По словам российского дипломата, Западом движет лишь русофобия и стремление уничтожить нашу страну.
Постпред РФ при ООН Небензя заявил, что у России больше нет доверия к Западу
© Фото: Luiz Rampelotto EuropaNewswire Globallookpress
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Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя обратился к представителям Запада в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, заявив, что у России больше нет доверия к странам Запада - «жить как прежде у нас не получится».

«Я сейчас обращаюсь именно к западным членам Совета безопасности: жить как прежде, уже, понятно, у нас не получится. Вы уже проявили достаточно глубоко прятавшуюся у вас русофобию», - цитирует РИА Новости Небензю.

Российский дипломат отметил, что именно эта русофобия и желание уничтожить нашу страну движет Западом. Также он добавил, что у западных стран нет заинтересованности в построении системы европейской и евроатлантической безопасности совместно с Российской Федерацией.

Постпред РФ при ООН добавил, что у России не осталось никакого доверия к западным странам.

«Никаким вашим обещаниям мы больше не можем верить – ни в отношении нерасширения НАТО на восток, ни о нежелании вмешиваться в наши внутренние дела, ни о стремлении жить в мире и добрососедстве», - сказал Василий Небензя.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что мир на Украине наступит, когда западные страны прекратят поставки оружия киевскому режиму. Дипломат считает «безумием» накачку Украины оружием.

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