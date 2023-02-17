В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ФБР расследует хакерскую атаку на одну из компьютерных сетей бюро

Игнат Далакян
17:44 17.02.2023
По информации CNN, ФБР на данный момент осуществляет сбор дополнительной информации по факту инцидента.
ФБР расследует хакерскую атаку на одну из компьютерных сетей бюро
© Фото: Silas Stein, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Федеральное бюро расследований (ФБР) расследует «злонамеренный киберинцидент» в одной из своих компьютерных сетей. Об этом передает американский телеканал CNN.

Как передает телеканал, хакеры предприняли попытку взлома системы, которая используется для работы с «изображениями сексуальной эксплуатации детей» в отделении бюро Нью-Йорка.

«ФБР в курсе инцидента и работает над сбором дополнительной информации», - передает телеканал.

В ведомстве отметили, что происшествие носит «изолированный характер» и уже «локализовано».

Ранее хакерской атаке подверглись несколько сайтов НАТО. В Североатлантическом альянсе сообщили, что интернет-ресурсы военного блока постоянно подвергаются кибератакам.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:14 В стране и мире
Видео
Зампред комитета ГД Свинцов рассказал, как полиция сможет идентифицировать личность смартфоном
16:21 В стране и мире
Видео
Юлия Шойгу открыла курс МЧС РФ по помощи людям в трудной ситуации
15:17 В стране и мире
Видео
Путин и Лукашенко начали переговоры в резиденции Ново-Огарево
14:05 Армия
Видео
В Минобороны России рассказали о наступательных действиях на Донецком направлении
13:29 В стране и мире
Видео
Захарова посоветовала Нуланд заняться НЛО и белыми шарами
Популярное
Видео
«Шапку вы носите как Соловей-разбойник»: Путин пошутил над характером Миллера
Видео
Опубликованы кадры первого за 29 лет неудачного пуска японской ракеты
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Видео
Драка футболистов «Шинника» и «Миная» попала на видео
В Роскосмосе показали спутниковые снимки разрушенной Турции
Супруга Костомарова рассказала, что пневмония мужа началась с обычного кашля
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.