ФБР расследует хакерскую атаку на одну из компьютерных сетей бюро

По информации CNN, ФБР на данный момент осуществляет сбор дополнительной информации по факту инцидента.

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Федеральное бюро расследований (ФБР) расследует «злонамеренный киберинцидент» в одной из своих компьютерных сетей. Об этом передает американский телеканал CNN.

Как передает телеканал, хакеры предприняли попытку взлома системы, которая используется для работы с «изображениями сексуальной эксплуатации детей» в отделении бюро Нью-Йорка.

«ФБР в курсе инцидента и работает над сбором дополнительной информации», - передает телеканал.

В ведомстве отметили, что происшествие носит «изолированный характер» и уже «локализовано».

Ранее хакерской атаке подверглись несколько сайтов НАТО. В Североатлантическом альянсе сообщили, что интернет-ресурсы военного блока постоянно подвергаются кибератакам.