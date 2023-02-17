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Шольц заявил, что в Германии нет единства по поводу санкций против РФ и поставок оружия Киеву

Ирина Елагина
17:39 17.02.2023
Шольц переложил ответственность за поставки оружия Киеву на союзников по НАТО.
Шольц заявил, что в Германии нет единства по поводу санкций против РФ и поставок оружия Киеву
© Фото: Sven Hoppe, dpa, Globallookpress
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Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что в Германии нет единства по вопросам поставок оружия Киеву и антироссийских санкций. Заявление об этом он сделал на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Да, есть некоторые, которые не так уверены в том, что это правда хорошая идея - вводить все эти санкции и поставлять все это множество оружия на Украину», - процитировало РИА Новости немецкого канцлера.

Шольц подчеркнул, что Германия - демократическое государство, что гарантирует свободу слова, но заметил, что «даже большая часть из этих людей в конце концов признают, что правительству необходимо принимать ответственные решения».

Шольц особо обратил внимание на то, что решения о поставках «принимаются коллективно на уровне содружества партнеров».

Напомним, что ФРГ длительное время отказывалась от поставок тяжелых танков Leopard на Украину, но под нажимом союзников по НАТО включила бронетехнику в пакет военной помощи Киеву.

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