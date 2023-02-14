Глава МО ФРГ дал невысокую оценку состоянию обещанных Киеву Leopard 2

Борис Писториус считает, что на Украине могут возникнуть проблемы с запчастями для немецких танков.

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Министр обороны Германии Борис Писториус не разделяет оптимизма коллег по НАТО в связи с поставками танков Leopard 2 на Украину. Прежде всего из-за минимального количества поставляемой военной техники. Своей позицией немецкий министр поделился в Брюсселе на встрече союзников по НАТО о перспективах военной помощи Киеву.

«Сейчас речь о 14 танках Leopard 2A6 из Германии. К тому же в результате разговора с моей португальской коллегой Лиссабон также поставит три A6 - а для такой маленькой страны - члена НАТО, как Португалия, это достойный вклад. Дополнительные же поставки модели A6 сейчас не обсуждаются», - процитировало Писториуса РИА Новости.

Писториус посоветовал не обольщаться и по причине не очень хорошего текущего состояния техники.

«Моделями A4 сейчас занимается польский коллега, и по текущему состоянию надо спрашивать его. И там тоже не сказать чтобы сильно пьянящий успех, если выражаться сдержанно», - отметил Писториус.

Кроме того, Писториус предупредил о возможных проблемах с поставками запчастей для танков.

Ранее сообщалось, что министр обороны Польши сегодня на саммите НАТО анонсировал поставку танков Leopard на Украину уже в середине марта.