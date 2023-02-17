Подозрительный конверт, полученный посольством РФ в Бухаресте, изъяли для проверки

С заявлением о странной корреспонденции в полицию обратилось посольство России в Бухаресте.

© Фото: Официальный телеграм-канал Консульского департамента МИД России

Посольство России в Бухаресте получило сегодня подозрительный конверт и обратилось в правоохранительные органы Румынии. Об этом сообщила Служба информации Румынии.

«Сегодня днем пиротехнические группы службы информации Румынии выехали в посольство России, чтобы начать стандартную процедуру в отношении подозрительного конверта», - приводит РИА Новости сообщение правоохранительных органов Румынии.

Как уточняют в румынской спецслужбе, сомнительный конверт осмотрели на месте и забрали для проведения экспертизы в лаборатории, которая специализируется на подобных исследованиях. Их задача - изучить содержимое корреспонденции на предмет содержания опасных веществ.

В проверке помимо Службы информации Румынии задействованы сотрудники МВД республики.

Ранее сообщалось о планах Франции и Германии провести в Литве и Румынии совместные учения франко-германской бригады.