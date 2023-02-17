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Замминистра обороны Панков вручил награды и сертификаты о дополнительном профобразовании участникам СВО

16:55 17.02.2023
Замминистра обороны РФ Николай Панков передал военнослужащим слова благодарности от министра обороны РФ Сергея Шойгу.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Раненые участники специальной военной операции после получения новых специальностей смогут служить на других воинских должностях в организациях Минобороны. Документы о дополнительном профессиональном образовании и новые звания вручил военнослужащим статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков. Мероприятие прошло в созданном на базе филиала Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского реабилитационно-образовательном центре.

Минобороны публикует кадры с церемонии. Военнослужащим вручили жилищные документы, сертификаты дополнительного профобразования, воинские звания и госнаграды.

«Центральной комиссией Министерства обороны принято решение о выдаче вам удостоверений ветерана боевых действий. Кроме того, по поручению министра обороны Российской Федерации награжденным военнослужащим будут вручены государственные награды», - отметил Панков.

Также в мероприятии приняли участие врид начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрий Бобров, начальник Управления военного образования Игорь Муравлянников, московский городской военный прокурор Валерий Неко, начальник Центрального спортивного клуба армии Артем Громов и врид руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом МО РФ Артем Святненко.

Жилищные документы получили 37 военнослужащих. Для тех, кто решил после лечения и профессиональной переподготовки продолжить военную службу, в регионах страны подготовлены места проживания. Валерий Неко, в свою очередь, проконсультировал военнослужащих по обеспечению их прав и соцгарантий. Также отличившимся вручили 15 госнаград, в числе которых 12 орденов Мужества, медаль Жукова, медаль «За отвагу» и медаль Суворова.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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